За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 26 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие. 

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 24 января.

Так, в период с 17 по 23 января поисково-спасательные подразделения привлекались 26 раз. Среди них было шесть выездов на водоемы Ленинградской области.

В службе поделились, что один человек в результате несчастного случая погиб, спасти его не удалось.

Вам будет интересно
За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 26 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций спасатели, поиски, мчс, ДТП, аварии
Петербургское метро станет бесплатным на три дня ветеранов войны
Акция будет приурочена к празднованию 78-й годовщины снятия блокады Ленинграда. В честь празднования 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от немецких захватчиков,...
24.01.2022 40
Автор