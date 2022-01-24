За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 26 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.
Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 24 января.
Так, в период с 17 по 23 января поисково-спасательные подразделения привлекались 26 раз. Среди них было шесть выездов на водоемы Ленинградской области.
В службе поделились, что один человек в результате несчастного случая погиб, спасти его не удалось.
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