За последнюю неделю спасатели Ленобласти привлекались 26 раз для разрешения чрезвычайных ситуаций

Аварийно-спасательная служба Ленинградской области поделилась недельной сводкой происшествий, в разрешении которых они активно принимали участие.

Об этом сообщает паблик Аварийно-спасательная служба ЛО в социальной сети «Вконтакте» в понедельник, 24 января.

Так, в период с 17 по 23 января поисково-спасательные подразделения привлекались 26 раз. Среди них было шесть выездов на водоемы Ленинградской области.

В службе поделились, что один человек в результате несчастного случая погиб, спасти его не удалось.