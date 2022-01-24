Почти 300 классов в Ленобласти переведены на дистанционное обучение

В Ленобласти на сегодняшний день, 24 января, нет образовательных учреждений, которые бы полностью были закрыты из-за коронавируса или ОРВИ.

На дистанционное обучение сейчас переведены 285 классов в 69 школах. Карантинные классы есть в 19% от общего числа школ региона. Также на карантин закрыли 48 отдельных групп в 28 детских садах, сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу администрации Ленобласти.

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Ранее сообщалось, что в Ленобласть поступила первая партия вакцины для подростков «Спутник-М» — всего на склад «Ленфарма» доставили 720 комплектов доз.