На трассе «Кола» с 25 января перекроют одну полосу движения

На путепроводе, расположенном на 19-м километре трассы Р-21 «Кола» во Всеволожском районе Ленобласти, с 25 по 31 января будет введено ограничение пропускной способности.

Как сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», из-за ремонтных работ на участке будет перекрыта одна полоса в направлении Ленобласти. На оставшейся свободной полосе ограничат скорость до 50 км/ч.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов следования.

Напомним, что в регионе для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.