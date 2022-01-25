Автор песен Долиной, Пьехи и Боярского Юрий Поройков умер на 87-м году жизни

В Москве в возрасте 87 лет в своей квартире на улице Достоевского умер советский и российский журналист, писатель и поэт Юрий Поройков.

Точные причины смерти устанавливаются.

Юрий Поройков известен как автор рассказов, повестей, поэтических сборников и слов к композициям «Помолчим» для Эдиты Пьехи, «Моя планета» для Ларисы Долиной и «Воспоминание» для Михаила Боярского.