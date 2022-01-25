По словам главы областного дорожного комитета Дениса Седова, в Ленинградской области ежегодно увеличивается финансирование на ремонт и строительство региональных трасс.

Уже стартовал ряд крупных объектов. Среди них мост в Киришах. На строительство его части из областного бюджета выделено около 100 млн рублей. Еще более двух миллиардов – из федерального.

«Реально ощутимая помощь. И мы готовы делать работы вперед, в счет кредитования, а деньги уже получать потом», – сообщил Денис Седов

На 2022 год в Ленинградской области в программу обновления включены около 29 адресов – это более 150 километров дорог. В 2021 году были досрочно завершены восемь объектов в Тосненском, Выборгском, Всеволожском, Лужском и Ломоносовском районах.