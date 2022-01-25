Волонтеры помогли ветеранам в Ленобласти

«Молодая Гвардия» из Лодейного Поля расчистила от снега участки в детском саду № 14 и помогла ветерану Великой Отечественной войны Александру Дмитриевичу Дряпину, убрав снег с крыши и почистив дорожки.

В Старой Мельнице Кировского района волонтеры убрали сугробы на дорогах. В Глажево Киришского района воспитанники клуба «Тори» помогли дворнику очистить площадь от снега.

«Молодая Гвардия» из Волосовского района убралась во дворе ветерана Татьяны Гавриловны Ивановой. В Тихвине участники клуба «Патриот» и «Волонтеры Победы» почистили от снега дворы участников Великой Отечественной войны, помогли наколоть дрова.

В Петровском Приозерского района и в Киришах волонтеры убрали сугробы на детских площадках и дорожках в сквере. А участники молодежного десанта в Антропшино Гатчинского района очистили от снега и привели в порядок могилы