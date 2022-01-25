Автомобиль за 1,8 млн рублей угнали в Гостилицах

По информации ivbg.ru, 24 января в полицию Ломоносовского района обратился водитель общественного транспорта из деревни Гостилицы.
У него угнали серый Hyundai Sonata 2020 года выпуска. Иномарка была припаркована возле дома на улице Школьной. Материальный ущерб автовладельца составил 1,8 млн рублей.
По факту кражи в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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09.01.2022 2648