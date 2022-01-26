В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 26 января ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 52-67 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов.
А-181 «Скандинавия»:
- км 60-70 ограничение скорости движения в оба направления с 20:00 20.01.2021 до 20:00 28.01.2021, уборка снежных валов, очистка шумозащитных экранов;
- км 100-132 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;
- подъезд к г. Выборг №1, №2 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;
- км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Магистральная»:
- км 22-23; км 28-30 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
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А-181 «Выборг-Светогорск»:
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, вывоз снега;
- км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;
- км 0-10 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров и уборка снежных валов.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков;
- км 16 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 09:00 до 19:00, вывоз снега, очистка шумозащитных экранов;
- км 74 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 72-75 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 136-141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежных валов.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.