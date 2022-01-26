Водитель легковушки погиб после лобового столкновения с фурой под Гатчиной

Смертельная авария произошла восьми утра 25 января на 16 километре дороги «Гатчина – Ополье» в Гатчинском районе Ленобласти.
По предварительным данным, грузовик Scania под управлением 35-летнего водителя выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Daewoo Gentra. От полученных травм 62-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.
Проводится проверка.
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26.01.2022 68