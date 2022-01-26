Водитель легковушки погиб после лобового столкновения с фурой под Гатчиной

Автор: Гузель Галимова
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Смертельная авария произошла восьми утра 25 января на 16 километре дороги «Гатчина – Ополье» в Гатчинском районе Ленобласти.

По предварительным данным, грузовик Scania под управлением 35-летнего водителя выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Daewoo Gentra. От полученных травм 62-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Проводится проверка.

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