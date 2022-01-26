Житель Сланцев во время прогулки обнаружил под снегом труп мужчины

В полицию Ленобласти 25 января поступило сообщение, что в Сланцах под снегом обнаружен труп неизвестного мужчины.
Труп у дома на Сосновой улице обнаружил местный житель во время прогулки. Погибший был одет в две куртки темного цвета, спортивные штаны и черные ботинки.
Полицейские не обнаружили на теле видимых признаков насильственной смерти. Труп направлен в морг для установления причины смерти.
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26.01.2022 67