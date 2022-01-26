Сбежавшего с 3-летним сыном петербуржца лишили родительских прав

Ранее заочно объявленный в международный розыск Константин Сапрыкин был лишен родительских прав. Есть версия, что похититель может находиться в Украине.

Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Петербурга 26 января, Московский районный суд лишил родительских прав Константина Сапрыкина.

Горсуд изменил решение районного суда, лишив Сапрыкина родительских прав, — уточнили в пресс-службе.

Как сообщал ivbg.ru, 8 декабря прошлого года в полицию обратилась 41-летняя жительница Санкт-Петербурга. По ее словам, бывший супруг силой забрал у нее четырехлетнего сына Матвея во время похода в детский сад. Наша редакция ранее публиковала подробности громкого происшествия и фотографии.