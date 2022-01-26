Движение на КАД тормозит раскиданный по дороге кузов «Газели» — видео

Очевидец делится кадрами собирающейся пробки на внутреннем кольце КАД из-за двух аварий.

Видео с места столкновения фургона и грузовика появилось в паблике ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб вечером, 26 января.

Как отметил очевидец, дорогу не поделили машины на внутреннем кольце КАД перед съездом на улицу Софийскую. На данном отрезке трассы начинается собираться автомобильная пробка.

Судя по кадрам, удар фургона об «Газель» был неслабым — кузов и его содержимое раскидало по дороге. На момент записи видео экстренных служб на месте происшествия еще не было.