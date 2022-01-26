Судебные приставы Ленобласти за 2021 год взыскали более 2,5 млрд рублей задолженностей

Судебные приставы взыскали в казну правительства 2 миллиарда 605 миллионов 609 тысяч рублей с жителей Ленинградской области за 2021 год.

Из этой суммы неоплаченных налоговых платежей взыскано на 1,4 миллиарда рублей. Штрафов за административные нарушения – на 686,6 миллиона рублей. Таможенных сборов – на 4,2 миллиона рублей.

В УФССП напоминают: проще всего погасить задолженность через портал «Госуслуг». Также действует специальный раздел на сайте территориального органа, в котором можно узнать о возбужденных производствах и их сроках.