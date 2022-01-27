Коллекторов Ленобласти за год оштрафовали на 760 тысяч рублей

Автор: Гузель Галимова
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За минувший 2021 год пять коллекторских агентств Ленобласти были оштрафованы на 760 тысяч рублей за неправомерные действия в отношении должников.

Как сообщает УФССП по Ленобласти, за прошлый год было составлено шесть протоколов об административных правонарушениях в отношении коллекторских агентств ООО «Римборсо- Руссия», ООО «М.Б.А. Финансы», ООО «Эверест», ООО «Бюро судебного взыскания» и ООО «Региональная служба взыскания». Последнее дважды было поймано на правонарушении.

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