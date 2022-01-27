Бывших силовиков хотят посадить на 15 лет за убийство пенсионера в Петербурге

В Санкт-Петербургском суде сторона обвинения завершила прения по делу об убийстве вышедшего на пенсию подполковника милиции Федора Кочигина. Для убийц Владимира Гридасова и Даниила Бородулина запросили 15 и 14 лет колонии строгого режима соответственно.

Еще 15 мая 2020 года в полицию сообщили о пропаже 52-летнего бывшего сотрудника милиции. Незадолго до этого мужчина рассказывал сыну, что одолжил знакомому около 1 млн рублей, но тот не возвращает деньги.

Полиция установила детали исчезновения. Мужчина 12 мая сел в автомобиль и больше домой не возвращался. За рулем находился 32-летний сотрудник районного отдела по вопросам миграции. Содействие ему оказывал 26-летний бывший сотрудник правоохранительных органов.

Следствие считает, что сотрудник миграционной службы взял в долг у пропавшего на цветочный бизнес. Деньги он решил не возвращать и попросил о помощи знакомого. Подельники выманили кредитора под предлогом возврата долга, задушили, а труп спрятали в гараже на Лагерном шоссе.