В Нижнем Новгороде задержаны трое подростков 16-17 лет, подозреваемые в подготовке нападения на школу в Канавинском районе. Задержанные отправлены в психиатрическую больницу для обследования.
Следствие полагает, что подростки собирались устроить массовое убийство учеников и сотрудников школы с помощью огнестрельного оружия. Подозреваемые были подписаны на закрытый канал в мессенджере.
Там публиковались призывы к насильственным акциям в учебных заведениях. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц).
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