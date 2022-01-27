В Нижнем Новгороде задержаны трое подростков 16-17 лет, подозреваемые в подготовке нападения на школу в Канавинском районе. Задержанные отправлены в психиатрическую больницу для обследования.

Следствие полагает, что подростки собирались устроить массовое убийство учеников и сотрудников школы с помощью огнестрельного оружия. Подозреваемые были подписаны на закрытый канал в мессенджере.

Там публиковались призывы к насильственным акциям в учебных заведениях. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц).