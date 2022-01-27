Подробности: задержанный за подготовку нападения на школу в Нижнем Новгороде восхищался пермским стрелком

Как сообщал ivbg.ru, в Нижнем Новгороде задержаны трое подростков 16-17 лет, подозреваемые в подготовке нападения на школу в Канавинском районе.

Следствие полагает, что подростки собирались устроить массовое убийство учеников и сотрудников школы с помощью огнестрельного оружия 20 апреля.

По данным следствия, один из школьников с 2021 года собирал рецепты изготовления взрывчатых веществ. В своем дневнике он писал о ненависти к окружающим и себе. Также он восхищался действиями Тимура Бекмансурова, расстрелявшего людей в Пермском государственном университете 20 сентября 2021 года.