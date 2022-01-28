Пьяный мужчина-рецидивист без прав управлял экскаватором в порту Усть-Луга

По информации ivbg.ru, сотрудники транспортной полиции остановили экскаватор без регистрационных знаков в порту Усть-Луга. Машиной управлял 31-летний житель Санкт-Петербурга.

У мужчины не было при себе водительского удостоверения. Кроме того, мужчина был нетрезв. Установлено, что ранее он уже был судим за нетрезвую езду и подделку водительских документов.

По факту управления транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость, возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на три года.