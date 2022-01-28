Ленобласть готовится к празднованию своего 95-летия

На праздник уже запланированы самые различные торжества.

В Сосновом Бору 24 января состоялось выездное заседание комитета по подготовке празднования 95-летия Ленобласти. Возглавила деловую поездку вице-губернатор региона по внутренней политике Анна Данилюк.

Организация, пожалуй, самого массового и главного мероприятия Ленинградской области требует особой точности. Это сложное и ответственное дело, поэтому заранее выверяем буквально каждый шаг. Главное, чтобы всё шло по плану, и была возможность отметить юбилей в очном формате, с привлечением самых лучших творческих коллективов, — поделилась Данилюк.

В ходе встречи чиновники обсудили организационную часть праздника, посетили разные объекты, где запланированы активности, а также прошлись по планируемому маршруту шествия.

Напомним, что День Ленинградской области назначен на 1 августа.