Материнский капитал в России проиндексируют на 8,4%

В 2022 году размер выплаты будет проиндексирован по размеру фактической инфляции, а не прогнозируемой.

Как передает пресс-служба Госдумы, уже в этом году индексация материнского капитала составит 8,4%, что равняется фактическому уровню инфляции. На первого ребенка будет приходить выплата размером в 524,5 тысяч рублей, а на второго — до 693,1 тысяч рублей.

Отметим, что за 15 лет существования маткапитала, он был выдан 11,6 млн раз.

Ранее ivbg.ru писал о том, что максимальное пособие при беременности к 2025 году составит больше 600 тысяч рублей.