В Ульяновке вандалы вырвали с корнями недавно высаженные молодые елки — фото

Минувшей ночью неизвестные уничтожили несколько деревьев в поселке Ульяновка Тосненского района. Саженцы здесь появились буквально осенью прошлого года.

Фото: "УльянкаНьюс" Фото: "УльянкаНьюс" Фото: "УльянкаНьюс"

Местные жители дома на улице Солдата Корзуна и проспекте Ветеранов в Ульяновке были шокированы зверствам, с которым вандалы уничтожили посадки. Часть деревьев были просто вырваны с корнем, другие — изрублены топором.

Всего здесь росло 13 хвойных деревьев, которые осенью 2021 года посадили депутаты муниципального образования. Будут ли приняты меры со стороны правоохранительных органов, пока неизвестно.