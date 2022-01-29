В Ульяновке вандалы вырвали с корнями недавно высаженные молодые елки — фото

Минувшей ночью неизвестные уничтожили несколько деревьев в поселке Ульяновка Тосненского района. Саженцы здесь появились буквально осенью прошлого года.
Фото: "УльянкаНьюс"
Фото: "УльянкаНьюс"
Фото: "УльянкаНьюс"
Местные жители дома на улице Солдата Корзуна и проспекте Ветеранов в Ульяновке были шокированы зверствам, с которым вандалы уничтожили посадки. Часть деревьев были просто вырваны с корнем, другие — изрублены топором.
Всего здесь росло 13 хвойных деревьев, которые осенью 2021 года посадили депутаты муниципального образования. Будут ли приняты меры со стороны правоохранительных органов, пока неизвестно.
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