Минпросвещения не планирует перевод школ на дистанционное обучение

Переводить российские школы на дистанционный формат из-за коронавируса не планируется, об этом сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.
В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» министр сообщил, что подобных планов сейчас нет. При этом регионы сами будут решать вопрос о формате обучения в школах, исходя из эпидситуации.
Напомним, за последние сутки в России выявили еще 121 228 случаев коронавируса, госпитализировали 9883 пациента, скончались 617 человек.
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