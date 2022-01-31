Call-центр по вопросам COVID-19 заработал в Ленобласти

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19 в Ленинградской области начали работу call-центры по единому номеру 122.

Через call-центр жители Ленинградской области могут:

связаться с медучреждениями;

получить ответы на вопросы о COVID-19;

вызвать врача на дом;

получить информацию по ПЦР-тестам;

узнать о лекарствах для больных COVID-19 и о вакцинации.

Вызов скорой помощи доступен по телефону 103 и 112. Связаться с региональным комитетом здравоохранения по вопросам льготного обеспечения лекарственными препаратами можно в социальных сетях.

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что на входах в поликлиники Ленинградской области образовались очереди от дверей и «до горизонта».