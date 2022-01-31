Фото: серьезная авария с летальным исходом произошла на «Скандинавии»

67-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП пенсионер скончался.
Кадры с места происшествия публикуют в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в понедельник, 31 января.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, все произошло около 8:20 на 171-м километре дороги «Скандинавия». В результате столкновения «Нивы» и автобуса, последнего выбросило в кювет. Однако в нём никто не пострадал. Водитель отечественного внедорожника погиб на месте.
Вам будет интересно
Следователи Выборгского района Ленобласти расследует уголовное дело об убийстве правоохранителя. Как передает Фонтанка 31 января, информация об убийстве военного поступила в...
31.01.2022 216