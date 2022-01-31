Фото: серьезная авария с летальным исходом произошла на «Скандинавии»

67-летний водитель «Нивы» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом. В результате ДТП пенсионер скончался.

Кадры с места происшествия публикуют в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в понедельник, 31 января.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области, все произошло около 8:20 на 171-м километре дороги «Скандинавия». В результате столкновения «Нивы» и автобуса, последнего выбросило в кювет. Однако в нём никто не пострадал. Водитель отечественного внедорожника погиб на месте.



