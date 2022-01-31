Копорская «К» стала второй буквой в крепостях Ленинградской области

На площадке перед Копорской крепостью появилась металлическая красная буква «К».

«Новый объект привлекает внимание ко входу на территорию крепости, но при этом не мешает восприятию всего архитектурного ансамбля и оставляет эмоциональный отклик в памяти», — рассказали в Музейном агентстве Ленинградской области.

В конце 2020 года аналогичный символ установили в крепости Корела, а в дальнейшем алую букву можно будет встретить в Ивангородской крепости.

Копорская крепость — это уникальное фортификационное сооружение, которое находится в селе Копорье Ломоносовского района, в 12 км к югу от Финского залива. Напомним, что в Копорскую крепость летом 2018 года вернулись археологи, которые нашли сотни артефактов. До этого ученые работали в этом месте в последний раз в 70-80-х годах XX века.