Блокадникам Ленобласти выдадут мобильные телефоны и «браслеты здоровья»

В Ленинградской области расширят поддержку ветеранов.

В частности, помогать в рамках проекта «Мобильные бригады помощи» теперь будут и блокадникам Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Ленобласти в понедельник, 31 января. Данную инициативу Александр Дрозденко обсудил с депутатом Госдумы Ольгой Амельченковой.

За каждым участником и инвалидом Великой Отечественной войны уже был закреплен куратор из числа депутатов. Задача — ежедневная забота и помощь в решении различных вопросов. Теперь проект расширят и на блокадников. Так же, как и фронтовики, они будут обеспечены бесплатными мобильными телефонами для оперативной связи. Кроме того, в рамках развития проекта планируется выдать указанным категориям ветеранов специальные «браслеты здоровья», которые дважды в день будут измерять основные показатели и направлять их в медицинские учреждения, — говорится на сайте ведомства.