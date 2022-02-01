Первые автобусы в Финляндию из Петербурга запустили 1 февраля

Автор: Анастасия Щербакова
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Отправиться в Хельсинки и Лаппенранту снова можно из Санкт-Петербурга.

С сегодняшнего дня возобновилось автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и Финляндией, поделились в пресс-службе компании ECOLINES. Рейсовые автобусы будут отправляться из Северной столицы каждый день.

Для поездки пассажиру необходим сертификат о прохождении полной вакцинации от Covid-19 препаратами, одобренными ВОЗ. Курс должен быть завершен не позднее чем за 7 дней до въезда в Финляндию. Напомним, что российские вакцины на данный момент до сих пор не одобрены.

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01.02.2022 31
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