Первые автобусы в Финляндию из Петербурга запустили 1 февраля

Отправиться в Хельсинки и Лаппенранту снова можно из Санкт-Петербурга.
С сегодняшнего дня возобновилось автобусное сообщение между Санкт-Петербургом и Финляндией, поделились в пресс-службе компании ECOLINES. Рейсовые автобусы будут отправляться из Северной столицы каждый день.
Для поездки пассажиру необходим сертификат о прохождении полной вакцинации от Covid-19 препаратами, одобренными ВОЗ. Курс должен быть завершен не позднее чем за 7 дней до въезда в Финляндию. Напомним, что российские вакцины на данный момент до сих пор не одобрены.
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01.02.2022 31