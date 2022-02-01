Пропавший в Ленобласти 61-летний лесничий мог провалиться под лед

К такой версии поисковики пришли после обнаруженных следов мужчины у полыньи на реке.

На пятый день поисков удалось выйти на след пропавшего Николая Боброва, а до этого была найдена его служебная машина, на которой он уехал в день исчезновения. Однако найденные следы тут же оборвались — у полыньи.

Дальнейшие поиски будут проводиться уже водолазами на реке Вуокса. Обслудование леса временно решили прекратить. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт» 1 февраля.

Дочь пропавшего уточнила, что место, где были найдены следы, ее отец часто посещал. За несколько дней до исчезновения он как раз приезжал сюда порыбачить, но в тот день он вернулся домой.