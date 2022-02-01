Пропавший в Ленобласти 61-летний лесничий мог провалиться под лед

К такой версии поисковики пришли после обнаруженных следов мужчины у полыньи на реке.
На пятый день поисков удалось выйти на след пропавшего Николая Боброва, а до этого была найдена его служебная машина, на которой он уехал в день исчезновения. Однако найденные следы тут же оборвались — у полыньи.
Дальнейшие поиски будут проводиться уже водолазами на реке Вуокса. Обслудование леса временно решили прекратить. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт» 1 февраля.
Дочь пропавшего уточнила, что место, где были найдены следы, ее отец часто посещал. За несколько дней до исчезновения он как раз приезжал сюда порыбачить, но в тот день он вернулся домой.
Это их место, они туда ездили, как на работу, почти каждый день. Один никогда не ходил, всегда хотя бы вдвоем. Нам не говорил, что рыбачить собирается, удочки, вроде, не брал, — рассказала женщина.