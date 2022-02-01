Фигурист Дмитрий Ягудин создал петицию за возможность сборной выступить с символикой России на Олимпиаде

Петицию подписали уже более 30 тысяч человек.

Российский фигурист Дмитрий Ягудин запустил петицию на сайте Change.org в поддержку российской сборной на зимней Олимпиаде в Пекине. Спортсмен хочет добиться от WADA, чтобы они позволили россиянам досрочно использовать гимн и флаг своей страны.

Поэтому мне невероятно обидно, что наша команда опять выступит без флага. WADA ввела очередные санкции в 2019 году и запретила использовать российским спортсменам символику своей страны. В декабре 2020 года Спортивный арбитражный суд сократил, которое теперь должно продлиться до конца 2022 года, — указано в петиции Ягудина.

В прошлом году мы публиковали видео, на котором российская сборная на Олимпиаде в Токио выходит на церемонии открытия под нейтральным флагом. Тогда наши спортсмены уже были лишены права использовать на соревнованиях национальный флаг и гимн по причине санкций МОК, связанных с допинговым скандалом. Вместо национального флага был использован флаг ОКР (Олимпийского комитета России), а вместо гимна — музыка Чайковского.