В Ленобласти вновь обновился рекорд по высоте сугробов

Ленобласть и Петербург обновили рекорды нынешней зимы по высоте снежного покрова, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Так, в Ленобласти самые высокие сугробы намело в Тихвине, теперь их высота составляет 77 сантиметров. 28 января высота снега в городе составляла 71 см.

Утром 2 февраля в Петербурге снежный покров подрос до 40 сантиметров. Только за минувшую сутки выпало порядка двух миллиметров осадков.

Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе во ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.