Музыкальные педагоги из Всеволожского, Выборгского и Кировского районов представят регион на конкурсе «Виват, музыкант!».

Соревнование проводится среди преподавателей духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и детских школ искусств.

Представлять 47 регион на конкурсе будут Николая Вакула — преподаватель по классу «ударные инструменты» Детской школы искусств имени Михаила Глинки города Всеволожска, преподаватель по классу «ударные инструменты» Кировской детской музыкальной школы Владислав Гумбатов и Александра Крепс — преподаватель по классу флейты Рощинской школы искусств.

Как уже ранее писал ivbg.ru, нацпроект «Культура» действует с 2019 года. В него входят дочерние проекты «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». Ранее Лодейнопольский детский центр эстетического развития закупил новые инструменты и оборудование на 7 млн рублей. А детская школа искусств в Тихвине получила новую барабанную установку. Также в рамках нацпроекта в Лодейном Поле построят центр детского эстетического развития.