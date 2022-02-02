В Мурино оперативно мобилизовали технику и людей на уборку снега

Из-за огромного количества жалоб от жителей Мурино на неубранный снег, правительством региона организована рабочая группа специально для города

Благодаря работе рабочей группы в город удалось мобилизовать 28 погрузчиков, 10 мини-тракторов, 5 больших тракторов, 22 самосвала и значительный объем рабочей силы. Уборка продолжалась и ночью.

«Ситуация в Мурино сложная, но нужно понимать, что это системная проблема и она требует системных решений. Органы местного самоуправления по всей Ленинградской области должны наладить конструктивный диалог с владельцами частных территорий, торговых предприятий, застройщиков и контролировать качество уборки», — отметил зампред Правительства Ленобласти Евгений Барановский.

Напомним, что в регионе для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.

На дорогах с наиболее интенсивным движением выставляются специальные патрули. За состоянием проезжей части круглосуточно следят 29 метеостанций, из которых три было смонтировано на днях.

Как уже ранее писал ivbg.ru, для связи с оперативными службами в Ленобласти действует единый номер экстренных служб – 112. Операторы примут и перенаправят ваш звонок в необходимую оперативную, спасательную или аварийную службы. Также ленинградцы смогут напрямую позвонить в дежурные службы — телефоны доступны по ссылке.