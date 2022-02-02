В Ленобласти оштрафовали двух перевозчиков за непривитых водителей автобусов

К административной ответственности по решению суда привлечены компании ООО «Вест-Сервис» и ООО «ЛАЭС Авто», которые занимаются перевозкой пассажиров в Петербурге и Ленобласти.

Руководители этих компаний не проследили за вакцинацией своих работников, а именно водителей автобусов. Каждая организация заплатит по 50 тысяч рублей штрафа.

По последним данным с начала прививочной кампании привито более 1 010 435 тысяч жителей Ленобласти. За прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 1296 человек.