В Ленобласти от COVID-19 ревакцинировались более 135 тысяч человек

Всего с начала прививочной кампании привито более 1 010 435 тысяч жителей Ленобласти.

Так, в Ленобласти ревакцинировалось 135 864 жителей. В свою очередь в регионе развёрнуто 1939 коек для больных коронавирусом и пневмонией, из них занято – 1477.

Отмечается, что к аппарату ИВЛ подключены 32 человека.

За последние сутки в Ленобласти от коронавируса вакцинировались 1 658 человек.