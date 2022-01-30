В Ленобласти от COVID-19 ревакцинировались более 135 тысяч человек

Всего с начала прививочной кампании привито более 1 010 435 тысяч жителей Ленобласти.
Так, в Ленобласти ревакцинировалось 135 864 жителей. В свою очередь в регионе развёрнуто 1939 коек для больных коронавирусом и пневмонией, из них занято – 1477.
Отмечается, что к аппарату ИВЛ подключены 32 человека.
За последние сутки в Ленобласти от коронавируса вакцинировались 1 658 человек.
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28.01.2022 143