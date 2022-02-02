Роботы-курьеры не справились с сугробами Мурино. На помощь пришли местные жители

Роботизированная доставка Яндекса столкнулась с проблемами в Мурино. Нечищеные от снега дороги стали настоящим препятствием для андроидов на колесах.

Видео публикует портал Мегаполис в среду, 2 февраля. Происходящее на видео удалось снять у дома №3 на бульваре Менделеева в Мурино.

В «Яндекса» рассказали, что за передвижением роботов постоянно следят операторы. В случае, если курьер застрянет, к нему на помощь придет живой курьер. Однако на кадрах видно, как ровера из снежной ловушки вызволяли дети.

Ранее мы публиковали видео рабочего процесса технологичного курьера еды. Не стесняясь прохожих, коробка на колесах заняла почти весь тротуар.