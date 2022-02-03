На борьбу со снежными завалам в Мурино направят дополнительную технику

Жители Ленобласти жалуются на неубранные дороги и гололёд.
Так, в Мурино будет направлено 60 единиц техники, для высвобождения города из снежных завалов.
Специальная рабочая группа смогла организовать для Мурино помощь в виде: 28 погрузчиков, 10 мини-тракторов, 5 больших тракторов, 22 самосвала и значительный объём рабочей силы.
Отмечается, что уборка улиц будет проходить и в ночное время.
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02.02.2022 105