Италия разрешила въезд туристам, привитым непризнанными в ЕС вакцинами от COVID-19

Для посещения страны нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест, который действителен до 72 часов.

Совет министров Италии в среду, 2 февраля, принял новый декрет, регулирующий прибытие в страну граждан из других государств, из которого следует, что иностранные туристы, вакцинированные признанными и непризнанными в Евросоюзе вакцинами, смогут находится в Италии при наличии у них отрицательных тестов на коронавирус. Декрет опубликован пресс-службой правительства страны.

В положении уточняется, что принимаются как экспресс-тесты, действующие в до 48 часов, так и ПЦР-тесты, действие которых до 72 часов. Срок действия сертификата вакцинации при этом ограничивается шестимесячным сроком с момента завершения цикла вакцинации.

Туристы будут иметь доступ ко всем услугам и в учреждения, где необходим супер грин-пасс.

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Министр здравоохранения Роберто Сперанца считает, что это «решение позволит решить многие проблемы и даст важные возможности в секторе туризма».