По информации ivbg.ru, 2 февраля в полицию Всеволожского района обратился 47-летний житель Всеволожска. Неизвестные, повредив замок на двери, обокрали его трехкомнатную квартиру.
При этом прямо в момент ограбления в квартире после ночной смены спала 23-летняя дочь мужичины. Добычей воров стали 950 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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09.01.2022 3942