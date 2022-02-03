У жителя Всеволожска украли 950 тысяч рублей. Воры тихо ходили мимо его спящей дочери

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 2 февраля в полицию Всеволожского района обратился 47-летний житель Всеволожска. Неизвестные, повредив замок на двери, обокрали его трехкомнатную квартиру.

При этом прямо в момент ограбления в квартире после ночной смены спала 23-летняя дочь мужичины. Добычей воров стали 950 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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