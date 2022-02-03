На КАД «Газель» потеряла колеса прямо во время движения. Момент попал на видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился видеокадрами неожиданной ситуации на дороге. 

Видео с места происшествия появились в социальных сетях днем, 3 февраля.

«Газель», двигаясь по КАД, потеряла заднее колесо прямо во время движения. Судя по кадрам, важная часть машины буквально разложилась на части. Отвалившаяся покрышка в итоге продолжила движение по трассе до ближайшего ограничителя.

К счастью, ДТП обошлось без пострадавших. Однако на кадрах видно, что трасса в момент происшествия была почти свободна. В более позднее время авария могла закончиться куда более серьезными последствиями.

Судя по данной ситуации, отмена обязательного техосмотра была не самой удачной идеей.

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