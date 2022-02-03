Спасенный на ЗСД щенок обрел дом и любящих хозяев

Для спасения Акиры 1 февраля была организована целая спасательная операция на ЗСД. Щенок едва не угодил под колеса машин, но некоторые автовладельцы не смогли проехать мимо. На этом везение малыша не закончилось и теперь у него есть дом.

Бедолагу новые хозяева назвали Акирой. Красивое японское имя означает «солнечный свет». Сразу после того, как щенок оказался у Александры, ему провели необходимые процедуры у ветврача. Историей спасения везунчика новоиспеченная владелица собаки рассказала Фонтанке.

В клинике выяснилось, что Акире около 5–6 месяцев и у него воспаление желудка. Скорее всего недуг был вызван плохим питанием и голодом. Сейчас из-за перенесенного голода пес глотает еду не жуя. Однако худшее уже позади и скоро питомец поправится.