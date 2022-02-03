Жителям Ленобласти напомнили о запрете выхода на лед водоемов

В большинстве муниципалитетах Ленобласти действует запрет выхода на лед водоемов. Нарушителям грозят административные штрафы.

В комитет правопорядка и безопасности Ленобласти рассказали, что безопасное пребывание на льду для взрослого человека обеспечит толщина ледового покрытия не менее 7 см, если речь идет о группе людей, то не менее 15 см. При этом в условиях колебания температур прочность льда на одном водоеме не везде одинакова, предупреждают спасатели.

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Для безопасности жителей на водных объектах спасатели Аварийно-спасательной службы Ленобласти постоянно профодят рейды и патрулируют местности. К сожалению, с начала зимы на водных объектах региона уже погибло три человека, один из них – ребенок. Ещё десять человек были спасены.