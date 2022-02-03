В Ленобласти для перегруженных фур закроют четыре крупные магистрали

В Ленобласти для перегруженных фур закроют сразу три крупные магистрали и одну трассу поменьше.

Речь про Дорогу жизни, Токсовское и Приморское шоссе, а также дорогу Голубые Озера – Поляны в Выборгском районе. На магистралях установят посты с автоматическими весами. Контракт на их строительство уже оформлен, проект «Ленавтодора» одобрен экспертизой. Пункты с табло, метеостанциями, камерами и защитой планируется начать строить весной, сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленобласти.

Ранее ivbg.ru сообщал, что первые три таких поста уже в тестовом режиме запустили на Староприозерском, Старовыборгском шоссе и дороге Петербург – Запорожское – Приозерск.

Ранее ivbg.ru сообщал, что в 2021 году владельцы большегрузов компенсировали 30 млн рублей дорожникам Ленобласти. Напомним, что через «Госуслуги» можно запросить разрешение провозить негабаритный и тяжеловесный груз по областным магистралям. Подробности на сайте «Ленавтодора».