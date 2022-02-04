В Роскомнадзоре сообщили, что Apple открыла представительство в России

«Закон о приземлении» вступил в силу 1 января, в январе же Apple начала его исполнять, в противном случае на компанию наложили бы санкции.

В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что у Apple появилось российские представительство, как того требует «Закон о приземлении».

— Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено, — говорится в сообщении.

В середине января компания выполнила еще одну часть закона – зарегистрировала личный кабинет на сайте РКН.

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С начала 2022 года иностранные компании должны открывать свои представительства в России, если их сайты ежесуточно посещают больше 500 тысяч человек. Если компании проигнорируют требование, им могут запретить рекламироваться, получать платежи, их уберут из поисковой выдачи и могут частично или полностью заблокировать к ним доступ.