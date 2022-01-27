Apple может сменить разъем зарядок для своих устройств на USB-C

Некоторые страны Европы выступили за введение универсального зарядного устройства для смартфонов и других мобильных устройств.

Как передает финский портал Yle 27 января, в четверг, с такой идеей Еврокомиссия выступала еще осенью прошлого года.

По задумке авторов проекта, сделать стандартом USB-C в Европе необходимо, чтобы облегчить жизнь пользователям и уменьшить количество отходов. Особенно это повлияло бы на компанию Apple, так как iPhone по-прежнему оснащаются портами и кабелями Lightning. Также инициаторы предлагают производителям перестать комплектовать устройства зарядками.

На данный момент предложение еще находится на рассмотрении в Европейском парламенте. Если инициативу одобрят, у производителей в ЕС будет два года, чтобы принять USB-C в качестве стандарта. Смеем предположить, что в случае принятия проекта, новый стандарт зарядных устройств распространится и за пределами ЕС.