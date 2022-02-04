Телеканал ЛенТВ24 стал доступен на медиаплатформе «Смотрим»

Автор: Гузель Галимова
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Региональный телеканал ЛентТВ24 теперь доступен на онлайн-платформе «Смотрим».

Эфир можно смотреть с помощью бесплатного мобильного приложения или на сайте.

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«Смотрим» — это российская мультимедийная онлайн-платформа, которая была создана медиахолдингом ВГТРК. Она включает в себя крупные федеральные и региональные телеканалы, а также радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «Культура» и «Юность». Бесплатное мобильное приложение доступно для пользователей Android и iOS.

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29.11.2021 401
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