Телеканал ЛенТВ24 стал доступен на медиаплатформе «Смотрим»

Региональный телеканал ЛентТВ24 теперь доступен на онлайн-платформе «Смотрим».

Эфир можно смотреть с помощью бесплатного мобильного приложения или на сайте.

«Смотрим» — это российская мультимедийная онлайн-платформа, которая была создана медиахолдингом ВГТРК. Она включает в себя крупные федеральные и региональные телеканалы, а также радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести FM», «Культура» и «Юность». Бесплатное мобильное приложение доступно для пользователей Android и iOS.