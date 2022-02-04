В Ленобласти более 32 тысяч жителей лечатся от коронавируса дома

В Ленобласти на сегодняшний день, 4 февраля, 32 582 жителя с подтвержденным коронавирусом находятся на амбулаторном лечении.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 123 189 случаев заболевания COVID-19. Только за последние сутки заболели 1 703 человека, из них 10 привитых. На сегодняшний день для больных с коронавирусом и пневмонией в Ленобласти развернуто 2 119 коек, занято – 1 689, из них 52 человека подключены к аппарату ИВЛ.

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Всего с начала прививочной кампании привито 1 019 415 жителей Ленобласти, в том числе 205 детей.

Ранее редакция ivbg.ru опубликовала окончательный перечень ограничительных мер, действующих в Ленобласти до 20 февраля.