Сергей Перминов: Народная программа «Единой России» — не застывший документ, а постоянно дополняемая стратегия развития

В пятницу, 4 февраля, на заседании Программной комиссии «Единой России» под председательством Дмитрия Медведева был представлен промежуточный отчет о выполнении народной программы партии и сформирован состав президиума.

Заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов рассказал о значимости этого события.

«Народная программа – это стратегия развития страны, сформированная на основе изучения мнений и запросов граждан нашего государства, — напомнил Сергей Перминов. – Партией принято решение: партийная программа — не застывший документ, а постоянно дополняемая стратегия развития», — отметил он.

Перминов пояснил, что сейчас уже принят федеральный бюджет, российским правительством сформированы фронтальные стратегии развития страны, макрорегионов и регионов. Он убежден, что партийный штаб — это мощнейший механизм реализации самых амбициозных, и при этом насущных задач.

Вам будет интересно Сергей Перминов: в Совете Федерации подтвердили умение «Команды 47» работать в рамках нацпроектов В Совете Федерации 26 января состоялось 516 пленарное заседание, открывшее весеннюю сессию верхней палаты российского парламента. На заседании выступила спикер... 26.01.2022 192

Напомним, в 2021 году губернатор Ленобласти Александр Дрозденко возглавил региональное отделение партии «Единая Россия».