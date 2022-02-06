Рабочая неделя в Ленобласти начнется с теплой и снежной погоды

В понедельник, 7 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в отдельных районах ожидается сильный. Ветер южный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1…-4°C, ночью на востоке местами до -7°C. На дорогах гололедица.
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06.02.2022 74