Рабочая неделя в Ленобласти начнется с теплой и снежной погоды

Автор: Гузель Галимова
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В понедельник, 7 февраля, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег, мокрый снег, в отдельных районах ожидается сильный. Ветер южный умеренный. Температура воздуха в течение суток +1…-4°C, ночью на востоке местами до -7°C. На дорогах гололедица.

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