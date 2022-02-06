Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде

Российская фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую медаль в могуле на зимних Олимпийских играх в Пекине.

19-летняя спортсменка набрала 77,72 балла. Первое место заняла австралийка Джакара Энтони с результатом 83,09 балла. Второе место — американка Джейлин Кауф с 80,28 балла.

Сейчас в копилке российской сборной пять олимпийских наград: одно золото, два серебра и две бронзы. Сегодня победу в скиатлоне одержал Александр Большунов, вторым финишировал Денис Спицов.

Напомним, что Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.