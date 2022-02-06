С 1 апреля новый автобус свяжет «Гражданский проспект» и «МЕГУ Парнас»

Новый автобусный маршрут свяжет станцию метро «Гражданский проспект» с торговым комплексом «Мега Парнас» и начнет свою работу уже с 1 апреля 2022 года.

Маршруту присвоят номер 247. Новые автобусы заменят коммерческую маршрутку №К-2 («Мега»).

На маршрут выйдут автобусы на 80 пассажиров. Они будут ходить с интервалом 15-17 минут, как в будние, так и в выходные будни. Работать маршрут будет с 09.00 до 22.35, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Также новый автобусный маршрут свяжет Кудрово и четыре станции метро в Петербурге.

Ранее ivbg.ru сообщал, в 2023 году приступят к строительству станции метро и электродепо «Правобережное» в Кудрово во Всеволожском районе Ленобласти. Работы планируют завершить к 2029 году.